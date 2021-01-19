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    Луческу: Думаю, что Месси пора уйти из «Барселоны»

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    Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу дал интервью, в котором высказал свои мысли по поводу ситуации, сложившейся у Лионеля Месси в «Барселоне».

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    «Месси мало говорит, он — довольно закрытый парень. Отсюда и начинаются проблемы. Месси обвиняют в неудачах, они ложатся на его плечи. Думаю, что ему пора уйти.

    Мне не кажется, что он является человеком, уничтожающих тренеров в "Барселоне". Достаточно посмотреть на него, чтобы понять, каким он особенным парнем является.

    Что было бы, если бы я с ним работал? Конечно, все знают, что с капризными игроками у меня всегда возникали проблемы», — приводит слова Луческу Prosport.ro.

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