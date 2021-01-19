Аршавин: Я против уменьшения числа команд в РПЛ, их должно быть 16-18

Бывший футболист «Зенита» и сборной Россиивысказался по поводу сокращения числа команд в РПЛ.

«Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя я знаю, что у моего клуба другая позиция. Я сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф.

Когда у нас был полуторный чемпионат и играли в восьмерке, я как раз это застал, это было интересно для зрителей и игроков. Тогда было 1,5 года — и для этих игр хватало времени. Не знаю, в один сезон сможет ли всё уместиться.

В целом я за схему в чемпионате весна-осень. Так будет намного проще», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».