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    Аршавин: Я против уменьшения числа команд в РПЛ, их должно быть 16-18

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу сокращения числа команд в РПЛ.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя я знаю, что у моего клуба другая позиция. Я сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф.

    Когда у нас был полуторный чемпионат и играли в восьмерке, я как раз это застал, это было интересно для зрителей и игроков. Тогда было 1,5 года — и для этих игр хватало времени. Не знаю, в один сезон сможет ли всё уместиться.

  • Названа сумма, потраченная футбольными клубами России на трансферы
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    • В целом я за схему в чемпионате весна-осень. Так будет намного проще», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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