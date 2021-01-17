Точилин покинул «Сочи» и возглавит «Долгопрудный»

Александр Точилин
globallookpress.com
Специалист в ближайшее время возглавит выступающий в ПФЛ клуб «Олимп-Долгопрудный».
Точилин работал в «Сочи» с первых дней существования клуба. 2020 год специалист возглавлял селекционныий отдел клуба.
«Я очень рад, что в моей тренерской карьере было это время. И никогда не забуду тех, моментов, что мы пережили вместе.
Сейчас у вас в городе появилась команда, которой можно гордиться. Я покидаю клуб, но частичка моего сердца и души всегда будет с вами!
Спасибо вам за это время в Сочи! Это было круто! Желаю вам только побед и достижения высоких целей!» — сказал Точилин.