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    «Ливерпуль» разошелся миром с «МЮ»

    «Ливерпуль» — «МЮ»: счет матча 0:0

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    В матче 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча на арене «Энфилд» завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 0:0
    Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум (Джеймс Милнер, 89'), Тьяго Алькантара, Шердан Шакири (Curtis Jones, 76'), Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 85'), Садио Мане, Мохамед Салах Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Антони Марсьяль (Эдинсон Кавани, 61'), Фред, Бруну Фернандеш (Мэйсон Гринвуд, 89'), Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд Предупреждения: Шердан Шакири (33'), Фабиньо (66'), Маркус Рашфорд (90')

    Этот результат помог команде Оле-Гуннара Сульшера остаться единоличным лидером АПЛ. У «МЮ» 37 очков, а у ближайшего преследователя «Лестера» — 35.

    «Ливерпуль» занимает третье место, имея 34 очка. При этом команда Юргена Клоппа не может выиграть четыре матча кряду (три ничьи и одно поражение).

    Календарь и таблица АПЛ

    20 января «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Фулхэмом». 21 января «Ливерпуль» примет «Бернли».

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