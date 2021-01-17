«Ливерпуль» — «МЮ»: счет матча 0:0

В матче 19-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с

Встреча на арене «Энфилд» завершилась без забитых мячей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум (Джеймс Милнер, 89'), Тьяго Алькантара, Шердан Шакири (Curtis Jones, 76'), Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 85'), Садио Мане, Мохамед Салах Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Антони Марсьяль (Эдинсон Кавани, 61'), Фред, Бруну Фернандеш (Мэйсон Гринвуд, 89'), Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд Предупреждения: Шердан Шакири (33'), Фабиньо (66'), Маркус Рашфорд (90')

Этот результат помог команде Оле-Гуннара Сульшера остаться единоличным лидером АПЛ. У «МЮ» 37 очков, а у ближайшего преследователя «Лестера» — 35.

«Ливерпуль» занимает третье место, имея 34 очка. При этом команда Юргена Клоппа не может выиграть четыре матча кряду (три ничьи и одно поражение).

Календарь и таблица АПЛ

20 января «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Фулхэмом». 21 января «Ливерпуль» примет «Бернли».