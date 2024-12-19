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    «Арсенал» прошел «Кристал Пэлас» в Кубке лиги, у Жезуса — хет-трик

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Кристал Пэлас
    В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» в родных стенах переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

    Габриэль Жезус
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    Габриэль Жезус

    В составе победителей хет-триком отметился Габриэль Жезус. За гостей же забили Жан-Филип Матета и Эдди Нкетиа.

    Кубок английской лиги. 1/4 финала
    Арсенал — Кристал Пэлас 3:2 (0:1, 3:1)
    Голы: 0:1 — 4 Матета, 1:1 — 54 Габриэл Жезус, 2:1 — 73 Габриэл Жезус, 3:1 — 81 Габриэл Жезус, 3:2 — 85 НкетиаАрсенал: Райя, Тирни (Льюис-Скелли, 69), Кивер (Габриэл, 87), Тимбер, Парти (Салиба, 46), Мерино, Жоржиньо, Нванери (Эдегор, 46), Троссард, Габриэл Жезус, Стерлинг (Сака, 70)Кристал Пэлас: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Чалоба, Эзе (Камада, 59), Сарр, Митчелл (Шлупп, 86), Кпорха (Клайн, 46), Лерма, Хьюз (Девенни, 80), Матета (Нкетиа, 59)Предупреждения: Кпорха (23), Льюис-Скелли (90)

    Благодаря этой победе «Арсенал» смог пробиться в полуфинал Кубка английской лиги.

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