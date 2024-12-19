«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: счет матча 3:2, обзор голов

Габриэль Жезус Фото: globallookpress.com
В составе победителей хет-триком отметился Габриэль Жезус. За гостей же забили Жан-Филип Матета и Эдди Нкетиа.
Кубок английской лиги. 1/4 финала
Арсенал — Кристал Пэлас 3:2 (0:1, 3:1)
Голы: 0:1 — 4 Матета, 1:1 — 54 Габриэл Жезус, 2:1 — 73 Габриэл Жезус, 3:1 — 81 Габриэл Жезус, 3:2 — 85 НкетиаАрсенал: Райя, Тирни (Льюис-Скелли, 69), Кивер (Габриэл, 87), Тимбер, Парти (Салиба, 46), Мерино, Жоржиньо, Нванери (Эдегор, 46), Троссард, Габриэл Жезус, Стерлинг (Сака, 70)Кристал Пэлас: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Чалоба, Эзе (Камада, 59), Сарр, Митчелл (Шлупп, 86), Кпорха (Клайн, 46), Лерма, Хьюз (Девенни, 80), Матета (Нкетиа, 59)Предупреждения: Кпорха (23), Льюис-Скелли (90)
Благодаря этой победе «Арсенал» смог пробиться в полуфинал Кубка английской лиги.