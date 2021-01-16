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    АПЛ. «Челси» в гостях у «Фулхэма», «Лестер» примет «Саутгемптон»

    Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги

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    С 16 по 18 января пройдут матчи 19-го тура английской Премьер-лиги.

    «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич» 2:3

    «Вулверхэмптон» потерпел поражение от «Вест Бромвича» в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Молине», завершилась со счетом 2:3.

    Дубль в составе победителей оформил Матеус Перейра, реализовавший два пенальти. Еще один гол забил Семи Аджайи.

    У хозяев забивали Фабиу Силва и Вилли Боли.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Вест Бромвич 2:3
    Голы: 0:1 Матеус Перейра (пенальти) (8'), 1:1 Фабиу Силва (38'), 2:1 Вийи Боли (43'), 2:2 Адесево Аджайи (52'), 2:3 Матеус Перейра (пенальти) (56') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди (Райан Айт Нури, 64'), Нелсон Семеду, Ромен Сес, Педру Нету, Рубен Невеш (Морган Гиббз-Уайт, 60'), Жоау Моутинью (Патрик Кутроне, 79'), Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Фабиу Силва Вест Бромвич: Дэвид Баттон, Киран Гиббз, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Матеус Перейра (Дарнелл Ферлонг, 83'), Камил Гросицки (Хал Робсон-Кану, 69'), Ромен Сойерс, Роберт Снодграсс, Каллум Робинсон Предупреждения: Адесево Аджайи (36'), Леандер Дендонкер (73'), Фабиу Силва (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 14-е место (22 очка), а «Вест Бромвич» — 19-е (11 очков).

    «Вест Хэм» — «Бернли»

    16 января, 18:00 мск

    «Лидс» — «Брайтон»

    16 января, 18:00 мск

    «Фулхэм» — «Челси»

    16 января, 20:30 мск

    «Лестер» — «Саутгемптон»

    16 января, 23:00 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»

    17 января, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

    17 января, 19:30 мск

    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

    17 января 22:15 мск

    «Арсенал» — «Ньюкасл»

    18 января, 23:00 мск

    «Астон Вилла» — «Эвертон»

    Матч перенесен из-за вспышки коронавируса в бирмингемской команде.

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