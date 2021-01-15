ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА
  • 10:35
    • Дзюба не полетел на первые зимние сборы «Зенита»
  • 09:46
    • Капризов установил рекорд для новичков «Миннесоты»
  • 09:30
    • «Филадельфия» обыграла «Майами», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»
  • 01:05
    • «Атлетик» выбил «Реал» из Суперкубка Испании и сыграет в финале с «Барсой»
    Все новости спорта

    Дзюба не полетел на первые зимние сборы «Зенита»

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол России РПЛ Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Зенит» опубликовал список футболистов, которые будут участвовать в первых зимних сборах команды. В ОАЭ вызваны 27 футболистов.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Сдавшие ранее положительные тесты на коронавирус вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба присоединятся к команде позднее, сообщает пресс-служба питерцев.

    Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

    Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев.

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Малком, Александр Ерохин, Алексей Сутормин.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.

  • Дзюба сдал положительный тест на коронавирус
  • Читайте по теме

    • В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтёром» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В римском дерби будет быстрый гол?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Монако» сразу предложит высокий темп?
  • «Монпелье» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Битва лидеров «Востока» получится результативной?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Экспресс дня 16 января
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры