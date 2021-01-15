Дзюба не полетел на первые зимние сборы «Зенита»

опубликовал список футболистов, которые будут участвовать в первых зимних сборах команды. В ОАЭ вызваны 27 футболистов.

Сдавшие ранее положительные тесты на коронавирус вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба присоединятся к команде позднее, сообщает пресс-служба питерцев.

Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Малком, Александр Ерохин, Алексей Сутормин.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.

В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтёром» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).