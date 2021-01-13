ПСЖ — Марсель — смотреть онлайн прямую трансляцию 13.01.2021

В 23:00 в Суперкубке Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Марсель» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Марсель». Коэффициент ставки — 2.18.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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