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    Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов до 21 года

    Футбол Между тем
    Сайт Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих молодых футболистов в возрасте до 21 года.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Самый высокий ценник получили представители «Боруссии» Д Джейдон Санчо и Эрлинг Холанн, а также нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш. Стоимость каждого составляет 100 млн евро.

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 60 млн евро).
    Защитники: Рис Джеймс («Челси», 35 млн), Маттейс де Лигт («Ювентус», 75 млн), Алессандро Бастони («Интер», 50 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн).
    Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Ренн», 60 млн), Фил Фоден («Манчестер Сити», 60 млн), Жоау Фелиш («Атлетико», 100 млн).
    Нападающие: Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, 100 млн), Ансу Фати («Барселона», 80 млн), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд, 100 млн).

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