Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов до 21 года

Сайт Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих молодых футболистов в возрасте до 21 года.

Самый высокий ценник получили представители «Боруссии» Д Джейдон Санчо и Эрлинг Холанн, а также нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш. Стоимость каждого составляет 100 млн евро.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 60 млн евро).

Защитники: Рис Джеймс («Челси», 35 млн), Маттейс де Лигт («Ювентус», 75 млн), Алессандро Бастони («Интер», 50 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Ренн», 60 млн), Фил Фоден («Манчестер Сити», 60 млн), Жоау Фелиш («Атлетико», 100 млн).

Нападающие: Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, 100 млн), Ансу Фати («Барселона», 80 млн), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд, 100 млн).