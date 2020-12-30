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    Кашшаи сравнил уровень судейства в России и Европе

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    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил качество работы арбитров в РПЛ.

    Виктор Кашшаи
    Виктор Кашшаи

    «Уровень судейства в целом неплохой и схож со средним европейским уровнем. Моя задача в России — повышение этого показателя.

    Мы хотим сделать так, чтобы уровень судейства стал выше среднеевропейского. Но я не могу сказать, что полностью доволен нынешней ситуацией, потому что чувствую больший потенциал для развития.

    После завершения этого сезона мы увидим новые лица и немного улучшим качество судейства. Понятно, что мы не сможем сделать глобальные изменения за короткое время. Это длительный процесс.

    Но проблема в том, что люди слишком критически относятся к судьям. Не только в России, но и во всех странах. Я верю своим судьям. Верю, что они могут совершенствоваться.

    На сегодняшний день они уже сделали шаг вперед: весной мы имели 33% матчей, где были серьезные ошибки, а осенью этот показатель сократился до 17%. Сейчас мы должны поработать над тем, чтобы в следующем году уменьшить этот показатель.

    В 2020 году мы сыграли почти 240 матчей в РПЛ. Конечно, были и спорные решения, и грубые ошибки. Если обсуждать все ошибки отдельно, можно разобрать тысячу с лишним ситуаций.

    Но я считаю нечестным, что все фокусируются исключительно на ошибках и не говорят о правильных решениях.

    Судьи никому не интересны, когда они работают хорошо. У нас были игровые дни, когда из восьми матчей был только один с ошибкой, но все фокусировались на этой одной игре. Меня и остальных судей это немного расстраивает.

    По нашим аналитическим данным, 83% игр заканчивались без серьезных ошибок. А топ-3 команд РПЛ набрали 60-70% очков из возможных, так почему люди не удовлетворены 83 процентами у судей? Я думаю, что судьи в РПЛ в общем хороши, но все фокусируются на 17% ошибок», — приводит слова Кашшаи Sport24. 0

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