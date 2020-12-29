Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» могут перенести из-за коронавируса

Матч 16-го тура чемпионата Англииможет быть перенесен из-за коронавируса, сообщает The Athletic

По данным источника, несколько представителей «Фулхэма» сдали положительный тест на COVID-19. Точное число не указано.

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер пропустил последний матч клуба дома с «Саутгемптоном» после того, как один из членов его семьи сдал положительный тест.

Затем он ушел в самоизоляцию на 10 дней и вернулся к тренировкам в понедельник после отрицательного результата.

До этого стало известно, что в клубах АПЛ зарегистрировано 18 случаев заражения в результате новой серии тестирований, что является новым рекордом. Ранее был перенесен матч «Эвертон» — «Ман Сити».

Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должен состояться 30 декабря. Начало в 21.00 по московскому времени. 0