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    Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» могут перенести из-за коронавируса

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    Матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» может быть перенесен из-за коронавируса, сообщает The Athletic.

    «Фулхэм»
    «Фулхэм»

    По данным источника, несколько представителей «Фулхэма» сдали положительный тест на COVID-19. Точное число не указано.

    Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер пропустил последний матч клуба дома с «Саутгемптоном» после того, как один из членов его семьи сдал положительный тест.

    Затем он ушел в самоизоляцию на 10 дней и вернулся к тренировкам в понедельник после отрицательного результата.

    До этого стало известно, что в клубах АПЛ зарегистрировано 18 случаев заражения в результате новой серии тестирований, что является новым рекордом. Ранее был перенесен матч «Эвертон» — «Ман Сити».

    Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должен состояться 30 декабря. Начало в 21.00 по московскому времени. 0

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