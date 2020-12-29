ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 22-28 декабря
  • 12:35
    • ЦСКА сообщил об уходе Онопко и Овчинникова
  • 12:25
    • «ПСЖ» объявил об увольнении Тухеля
  • 10:22
    • Объявлен состав сборной России на «Тур де Ски»
  • 08:11
    • «Денвер» одержал победу над «Хьюстоном», «Оклахома» проиграла «Юте»
  • 07:33
    • Месси и Суарес в 2022 году могут воссоединиться в клубе Бекхэма
    Все новости спорта

    Федотов: Из-за гаджетов скоро человек будет такой — согнутая шея, опущенная голова

    Футбол Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признался, что с тревогой наблюдает за влиянием смартфонов и компьютерных игр на развитие общества.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Огромнейший вред, на мой взгляд, в детстве наносят гаджеты. Заходишь в раздевалку — все вот так сидят (изображает опущенную вниз к смартфону голову). Отец венгра Доминика Собослаи рассказывает, что он придумывал корсет — надевать на шею и тренировку в нем проводить, чтобы они видели поле.

    Потому что скоро человек будет такой — длинные пальцы, согнутая шея, опущенная голова. Ты сейчас можешь спокойно проходить мимо, и тебя не заметят — настолько они погружены в гаджеты.

    Вот показывают Моуринью. Только что закончился матч, он заходит в раздевалку одной из своих звездных команд. Все то же самое, что у нас! Это меня шокировало. Он что-то говорит, а все уже сидят и что-то смотрят. На тренера — ноль внимания. И я понимаю, откуда ноги растут. Из компьютерных игр, которые затягивают.

  • Нобоа: Пишу Кокорину: «Брат, ты не играешь, скучаешь по Сочи, моему пасу. Почему бы не вернуться?»
  • Читайте по теме

    • Еще даже у меня когда-то появился компьютер, подросла дочка. Как мы с ней сели и начали соревноваться! И она глаза посадила, и оба мы поняли, что нас это чрезмерно затянуло. Знаем, что в этих играх присутствуют серьезные вещи. Ночами напролет остановиться невозможно», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Барселона» без Месси?
  • «Барселона» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Справится ли «МЮ» с «волками» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» удачно выступить во втором матче кряду?
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.31
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры