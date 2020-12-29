Федотов: Из-за гаджетов скоро человек будет такой — согнутая шея, опущенная голова

Главный тренер «Сочи»признался, что с тревогой наблюдает за влиянием смартфонов и компьютерных игр на развитие общества.

«Огромнейший вред, на мой взгляд, в детстве наносят гаджеты. Заходишь в раздевалку — все вот так сидят (изображает опущенную вниз к смартфону голову). Отец венгра Доминика Собослаи рассказывает, что он придумывал корсет — надевать на шею и тренировку в нем проводить, чтобы они видели поле.

Потому что скоро человек будет такой — длинные пальцы, согнутая шея, опущенная голова. Ты сейчас можешь спокойно проходить мимо, и тебя не заметят — настолько они погружены в гаджеты.

Вот показывают Моуринью. Только что закончился матч, он заходит в раздевалку одной из своих звездных команд. Все то же самое, что у нас! Это меня шокировало. Он что-то говорит, а все уже сидят и что-то смотрят. На тренера — ноль внимания. И я понимаю, откуда ноги растут. Из компьютерных игр, которые затягивают.

Еще даже у меня когда-то появился компьютер, подросла дочка. Как мы с ней сели и начали соревноваться! И она глаза посадила, и оба мы поняли, что нас это чрезмерно затянуло. Знаем, что в этих играх присутствуют серьезные вещи. Ночами напролет остановиться невозможно», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс». 0