Нобоа: Пишу Кокорину: «Брат, ты не играешь, скучаешь по Сочи, моему пасу. Почему бы не вернуться?»

Полузащитник «Сочи»признался, что надеется на возвращение в команду нападающего «Спартака»

Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

«Ты знаешь, что ты игрок хорошего уровня, но конкуренция, 5-15 игровых минут за матч... Это тяжело.

Иногда не хватает Кокорина в "Сочи". Пишу ему: Брат, а почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по Сочи, по моему последнему пасу», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Кокорин перешел в «Спартак» перед началом текущего чемпионата России в качестве свободного агента. В 10-ти матчах за красно-белых он забил два мяча. 0