Бышовец сравнил Кокорина с деревом

Заслуженный тренер СССРподелился мнением о проблемахв «Спартаке».

Кокорин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента. В 10-ти матчах за красно-белых он забил два мяча.

«Корни происходящего нужно искать в том, как Кокорин попал в "Спартак". Приглашение Кокорина в клуб носило одиозный характер, характер вызова.

Вот Ловчев считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Ларссона и Понсе. Но потенциал — это то, что реализовано. Так что это все мне напоминает дерево, которое хорошо цветет и не дает плодов. К Кокорину это очень применительно.

Если обратить внимание на карьеру Кокорина, то мне она видится пустой на результаты, на реализацию. Качества какие-то есть, но реализация со знаком минус с учетом того, что с ним происходило и происходит. Приглашать его в "Спартак" было большой ошибкой», — приводит слова Бышовца «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Кокорин улетел восстанавливаться от травмы на Мальдивы. 0