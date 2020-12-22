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    Бышовец сравнил Кокорина с деревом

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    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах Александра Кокорина в «Спартаке».

    Анатолий Бышовец
    Анатолий Бышовец

    Кокорин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента. В 10-ти матчах за красно-белых он забил два мяча.

    «Корни происходящего нужно искать в том, как Кокорин попал в "Спартак". Приглашение Кокорина в клуб носило одиозный характер, характер вызова.

    Вот Ловчев считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Ларссона и Понсе. Но потенциал — это то, что реализовано. Так что это все мне напоминает дерево, которое хорошо цветет и не дает плодов. К Кокорину это очень применительно.

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    • Если обратить внимание на карьеру Кокорина, то мне она видится пустой на результаты, на реализацию. Качества какие-то есть, но реализация со знаком минус с учетом того, что с ним происходило и происходит. Приглашать его в "Спартак" было большой ошибкой», — приводит слова Бышовца «Р-Спорт».

    Ранее стало известно, что Кокорин улетел восстанавливаться от травмы на Мальдивы. 0

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