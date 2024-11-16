В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Нидерланды — Венгрия

Лига наций

Нидерландцы в настоящий момент имеют в своем активе пять очков и занимают второе место в турнирной таблице своей группы.

В прошлом месяце сборная Нидерландов проиграла Германии (0:1) и сыграла вничью с Венгрией (1:1), а в сентябре смогла победить Боснию и Герцеговину (5:2), но поделила очки с Германией (2:2).

Венгры также смогли набрать пять зачетных баллов и идут третьими в турнирной таблице. Этот матч во многом будет определяющим для команды.

В сентябре сборная Венгрии уступила Германии (0:5) и сыграла вничью с Венгрией (0:0), а в октябре поделила очки с Нидерландами (1:1) переиграла Боснию и Герцеговину (2:0).

Ставка: Победа Нидерландов за 1.40.

Германия — Босния и Герцеговина

Лига наций

Немецкая сборная уверенно лидирует в своей и практически обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. Сейчас у немцев 10 баллов и пять очков отрыва от преследователей.

В прошлом месяце сборная Германии смогла переиграть Боснию и Герцеговину (2:1) и Нидерланды (1:0), а в сентябре разгромила Венгрию (5:0) и сыграла вничью с Нидерландами (2:2).

Боснийцы же пока что проваливают текущую Лигу наций. Команда смогла набрать только одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице. С большой долей вероятности она опустится в Лигу В.

Прогнозы и ставки на футбол

В рамках этой Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины проиграла Нидерландам (2:5), Германии (1:2) и Венгрии (0:2), а также сыграла вничью с теми же венграми (0:0). Несмотря на это, боснийцы вполне могут крупно не проиграть в этой игре.

Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой+2,5 за 1.95.

Швеция — Словакия

Лига наций

Шведы в настоящий момент претендуют на звание лучшей команды группы и лидируют в турнирной таблице. Шведская национальная команда смогла набрать десять очков за четыре тура.

В прошлом месяце сборная Швеции смогла разгромить Эстонию (3:0) и сыграла вничью со Словакией (2:2). До этого же, в сентябре, команда сломила сопротивление Азербайджана (3:1) и Эстонии (3:0).

Словацкая сборная тоже намерена стать первой и пробиться в Лигу В. Сейчас у словаков также десять баллов и вторая строчка в турнирной таблице. Данная игра станет определяющей в борьбе за первое место.

Сборная Словакии в Лиге наций смогла дважды победить Азербайджан (2:0 и 3:1), выиграла у Эстонии (1:0) и поделила очки о Швецией (2:2).

Ставка: обе забьют за 1.75.

Общий коэффициент: 4.77.