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    Нидерланды победят Венгрию, Германия не разгромит Боснию и Герцеговину

    Экспресс дня 16 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 ноября
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    сборная Нидерландов
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Нидерланды — Венгрия

    Лига наций

    Нидерландцы в настоящий момент имеют в своем активе пять очков и занимают второе место в турнирной таблице своей группы.

    В прошлом месяце сборная Нидерландов проиграла Германии (0:1) и сыграла вничью с Венгрией (1:1), а в сентябре смогла победить Боснию и Герцеговину (5:2), но поделила очки с Германией (2:2).

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    • Венгры также смогли набрать пять зачетных баллов и идут третьими в турнирной таблице. Этот матч во многом будет определяющим для команды.

    В сентябре сборная Венгрии уступила Германии (0:5) и сыграла вничью с Венгрией (0:0), а в октябре поделила очки с Нидерландами (1:1) переиграла Боснию и Герцеговину (2:0).

    Ставка: Победа Нидерландов за 1.40.

    Германия — Босния и Герцеговина

    Лига наций

    Немецкая сборная уверенно лидирует в своей и практически обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. Сейчас у немцев 10 баллов и пять очков отрыва от преследователей.

    В прошлом месяце сборная Германии смогла переиграть Боснию и Герцеговину (2:1) и Нидерланды (1:0), а в сентябре разгромила Венгрию (5:0) и сыграла вничью с Нидерландами (2:2).

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    Боснийцы же пока что проваливают текущую Лигу наций. Команда смогла набрать только одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице. С большой долей вероятности она опустится в Лигу В.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В рамках этой Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины проиграла Нидерландам (2:5), Германии (1:2) и Венгрии (0:2), а также сыграла вничью с теми же венграми (0:0). Несмотря на это, боснийцы вполне могут крупно не проиграть в этой игре.

    Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой+2,5 за 1.95.

    Швеция — Словакия

    Лига наций

    Шведы в настоящий момент претендуют на звание лучшей команды группы и лидируют в турнирной таблице. Шведская национальная команда смогла набрать десять очков за четыре тура.

    В прошлом месяце сборная Швеции смогла разгромить Эстонию (3:0) и сыграла вничью со Словакией (2:2). До этого же, в сентябре, команда сломила сопротивление Азербайджана (3:1) и Эстонии (3:0).

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    • Словацкая сборная тоже намерена стать первой и пробиться в Лигу В. Сейчас у словаков также десять баллов и вторая строчка в турнирной таблице. Данная игра станет определяющей в борьбе за первое место.

    Сборная Словакии в Лиге наций смогла дважды победить Азербайджан (2:0 и 3:1), выиграла у Эстонии (1:0) и поделила очки о Швецией (2:2).

    Ставка: обе забьют за 1.75.

    Общий коэффициент: 4.77.

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