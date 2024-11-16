Алания
Ротор
«Алания»
Турнирное положение: Владикавказцы всеми силами пытаются выбраться из группы аутсайдеров. После 18 туров они занимают лишь 16 место в турнирной таблице первой лиги.
При этом «Алания» в 18 поединках лучшей лиги мира настреляла всего 11 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 17 раз.
Алания — Ротор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. Владикавказцы не дали себя обыграть «канонирам» (0:0).
До того владикавказцы были биты сильным «Торпедо» (0:3). А вот поединок с «Чайкой» завершился досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Владикавказцы лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. Тем не менее, Спартак Гогниев явно намерен еще до зимы поднять команду из зоны вылета.
Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что владикавказцы намерены прервать свою трехматчевую безвыигрышную серию. Да и оппонент нынче переживает не самые веселые времена.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы переживают крайне сложный период. По итогам 18 туров первенства команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Ротор» крайне слабо действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла всего 13 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. Волгоградцы не смогли одолеть «Сочи» (1:1).
При этом до того команда по всем статьям уступила «Енисею» (0:2). Да и встреча с «Уфой» завершилась столь же болезненным поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Ротор» победил 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Волгоградцы заметно отстали от зоны стыков. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.
При этом «Ротор» уже 2 года не проигрывает «барсам». Да и по своему потенциалу волгоградцы явно должны быть в районе топ-6.
Волгоградцы не побеждали в 3 своих последних матчах. Причем лишь в минувшем туре команда забила впервые за эти 3 поединка.
И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Вот только забивают сейчас волгоградцы с огромнейшей натугой.
Статистика для ставок
- Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках
- И те, и другие забивают в среднем менее гола за матч
- «Алания» уже 2 года не обыгрывала волгоградцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 2.89, а победа оппонента — в скромные 3.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.55 и 1.49.
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Прогноз: Обе команды явно постараются поднатореть в плане реализации.
«Алания» бьется за выживание, тогда как «Ротору» нужно подтягиваться поближе к зоне стыков.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 4.75