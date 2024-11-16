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    «Алания» — «Ротор». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Первая лига, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Ротор»
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    Спартак Гогниев
    16 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Ротор». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 16 Ноября 2024 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 15:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
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    «Алания»

    Турнирное положение: Владикавказцы всеми силами пытаются выбраться из группы аутсайдеров. После 18 туров они занимают лишь 16 место в турнирной таблице первой лиги.

    При этом «Алания» в 18 поединках лучшей лиги мира настреляла всего 11 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 17 раз.

    Алания — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. Владикавказцы не дали себя обыграть «канонирам» (0:0).

    До того владикавказцы были биты сильным «Торпедо» (0:3). А вот поединок с «Чайкой» завершился досадной коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Владикавказцы лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. Тем не менее, Спартак Гогниев явно намерен еще до зимы поднять команду из зоны вылета.

    Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что владикавказцы намерены прервать свою трехматчевую безвыигрышную серию. Да и оппонент нынче переживает не самые веселые времена.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы переживают крайне сложный период. По итогам 18 туров первенства команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ротор» крайне слабо действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла всего 13 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. Волгоградцы не смогли одолеть «Сочи» (1:1).

    При этом до того команда по всем статьям уступила «Енисею» (0:2). Да и встреча с «Уфой» завершилась столь же болезненным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Ротор» победил 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы заметно отстали от зоны стыков. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.

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    При этом «Ротор» уже 2 года не проигрывает «барсам». Да и по своему потенциалу волгоградцы явно должны быть в районе топ-6.

    Волгоградцы не побеждали в 3 своих последних матчах. Причем лишь в минувшем туре команда забила впервые за эти 3 поединка.

    И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Вот только забивают сейчас волгоградцы с огромнейшей натугой.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках

    • И те, и другие забивают в среднем менее гола за матч

    • «Алания» уже 2 года не обыгрывала волгоградцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 2.89, а победа оппонента — в скромные 3.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.55 и 1.49.

    Прогноз: Обе команды явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Алания» бьется за выживание, тогда как «Ротору» нужно подтягиваться поближе к зоне стыков.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 4.75

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    «Алания» — «Ротор»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке
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