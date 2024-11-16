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    Матч ожидается результативным

    Нидерланды — Венгрия. Ставка (к. 1.90) и прогноз на Лигу наций 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Венгрия
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    Хави Симонс
    16 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Нидерланды и Венгрия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Венгрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 16 Ноября 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:45 Венгрия

    Венгрия

  • Будапешт
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    Нидерланды

    Турнирное положение: после четырех туров в Лиге наций группе 3 Нидерланды идут на втором месте с 5 очками.

    Последние матчи: в 4-м туре команда Рональда Кумана уступила на выезде Германии со счетом 0:1. Игра получилась на удивление довольно закрытой, а все решил гол немцев в середине второго тайма. До этого голландцы ничем не уступали хозяевам и могли даже рассчитывать на победу.

    Нидерланды — Венгрия: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья на выезде с Венгрией (1:1) и дома с Германией (2:2).

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    • Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: Нидерланды традиционно играют в атакующей манере и обладают большой плеядой талантов в составе на каждой позиции. Куман давно работает в сборной и отлично представляет возможности всех своих игроков.

    Сейчас у голландцев подрастает очередная группа потенциальных европейских звезд (Хато, Рейндерс, Бробби), их уже активно задействует тренерский штаб.

    Венгрия

    Турнирное положение: сейчас Венгрия идет третьей в группе 3 Лиги наций А с 5 очками, уступая Нидерландам по разнице мячей.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Марко Росси выиграли на выезде у Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. В каждом из таймов забивал главная звезда Венгрии Доминик Собослаи. Венгры играли лучше и заслуженно взяли три очка.

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    До этого были домашние ничьи с Нидерландами (1:1) и Боснией (0:0).

    Не сыграют: травмирован Болла.

    Состояние команды: в последние годы венгерский футбол сильно прогрессирует, выросли отличные футболисты (Собослаи, Орбан, Шаллаи), которые выступают в хороших европейских клубах.

    Подрастает и способная молодежь, которая в перспективе способна подтянуться до их уровня. Со сборной Венгрии уже давно и качественно работает итальянец Росси.

    Статистика для ставок

    • В матче первого круга Лиги наций матч в Будапеште завершился вничью (1:1)

    • В отборе на ЧМ-2014 обе встречи остались за Нидерландами (4:1, 8:1)

    • В четырех матчах турнира Нидерланды забили 8 голов, Венгрия пропустила 6 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1,39, а на Венгрию — 7,80, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,46, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,59.

    Прогноз: на своем поле Нидерланды будут играть с открытым забралом, в составе у Кумана полно лихой молодежи, которой надо проявлять себя и завоевывать место в основе, поэтому она будет нестись вперед без оглядки. Венгрия сейчас тоже представляет собой неплохой коллектив, а все главные звезды собраны в средней линии и впереди.

    Ставка: тотал больше 3 за 1,90.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант. Голландцы точно фавориты, а на двоих команды способны забить минимум четыре мяча.

    Ставка: победа Нидерландов и фора тотал больше 3,5 за 3,0.

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    Нидерланды — Венгрия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Матч ожидается результативным
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