16 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Нидерланды и Венгрия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Венгрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: после четырех туров в Лиге наций группе 3 Нидерланды идут на втором месте с 5 очками.

Последние матчи: в 4-м туре команда Рональда Кумана уступила на выезде Германии со счетом 0:1. Игра получилась на удивление довольно закрытой, а все решил гол немцев в середине второго тайма. До этого голландцы ничем не уступали хозяевам и могли даже рассчитывать на победу.

Ранее была ничья на выезде с Венгрией (1:1) и дома с Германией (2:2).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: Нидерланды традиционно играют в атакующей манере и обладают большой плеядой талантов в составе на каждой позиции. Куман давно работает в сборной и отлично представляет возможности всех своих игроков.

Сейчас у голландцев подрастает очередная группа потенциальных европейских звезд (Хато, Рейндерс, Бробби), их уже активно задействует тренерский штаб.

Венгрия

Турнирное положение: сейчас Венгрия идет третьей в группе 3 Лиги наций А с 5 очками, уступая Нидерландам по разнице мячей.

Календарь и таблица Лиги наций

Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Марко Росси выиграли на выезде у Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. В каждом из таймов забивал главная звезда Венгрии Доминик Собослаи. Венгры играли лучше и заслуженно взяли три очка.

До этого были домашние ничьи с Нидерландами (1:1) и Боснией (0:0).

Не сыграют: травмирован Болла.

Состояние команды: в последние годы венгерский футбол сильно прогрессирует, выросли отличные футболисты (Собослаи, Орбан, Шаллаи), которые выступают в хороших европейских клубах.

Подрастает и способная молодежь, которая в перспективе способна подтянуться до их уровня. Со сборной Венгрии уже давно и качественно работает итальянец Росси.

Статистика для ставок

В матче первого круга Лиги наций матч в Будапеште завершился вничью (1:1)

В отборе на ЧМ-2014 обе встречи остались за Нидерландами (4:1, 8:1)

В четырех матчах турнира Нидерланды забили 8 голов, Венгрия пропустила 6 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1,39, а на Венгрию — 7,80, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,46, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,59.

Прогноз: на своем поле Нидерланды будут играть с открытым забралом, в составе у Кумана полно лихой молодежи, которой надо проявлять себя и завоевывать место в основе, поэтому она будет нестись вперед без оглядки. Венгрия сейчас тоже представляет собой неплохой коллектив, а все главные звезды собраны в средней линии и впереди.

Ставка: тотал больше 3 за 1,90.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант. Голландцы точно фавориты, а на двоих команды способны забить минимум четыре мяча.

Ставка: победа Нидерландов и фора тотал больше 3,5 за 3,0.