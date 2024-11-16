В рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций Турция на своем поле примет Уэльс. Поединок пройдет 16 ноября и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Турция — Уэльс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Турция

Турнирное положение: Сборная располагается на 1-й позиции в своей группе Лиги наций с 10-ю баллами в активе после 4-х туров. Турция опережает ближайшего преследователя лишь на 2 балла.

До конца группового этапа осталось всего 2 тура, все еще может поменяться, но сборная Турции близка к тому, чтобы получить повышение до Лиги А.

Последние матчи: В прошедшем туре Лиги наций сборная обыграла Исландию со счетом 4:2, а до этого Турция одолела Черногорию (1:0), забив единственный гол на 69-й минуте.

Сборная еще не проиграла на групповом этапе Лиги наций. Турция трижды победила и сыграла вничью с Уэльсом (0:0). За эти 4 встречи команда забила 8 голов при 3-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Турецкая сборная пока что выглядит очень уверенно на групповом этапе, стабильно набирая очки. Если команда победит в предстоящем матче Уэльс, то гарантирует себе выход в Лигу А.

Турция в последнее время отлично действует на своем поле, проиграв всего 1 матч за 7 встреч. Сможет ли на сей раз сборная добиться успеха дома? Команда точно будет доминировать в предстоящем поединке.

Уэльс

Турнирное положение: Эта сборная также довольно удачно выступает на групповом этапе, занимая 2-е место с 8-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции лишь на 2 пункта.

Предстоящий матч против Турции будет определяющим в борьбе за лидерство в 4-й группе Лиги наций. Обе команды отдадут все силы для победы.

Последние матчи: В прошлом поединке Уэльс оказался сильнее Черногории (1:0), забив решающий гол на 36-й минуте. Матчем ранее сборная сыграла вничью с Исландией (2:2).

До этого Уэльс вновь одолела Черногорию (2:1), а в 1-м туре Лиги наций сборная сыграла вничью с той самой Турцией (0:0).

Состояние команды: Сборная вполне способна добиться результата в предстоящем матче против Турции. Уэльс уже доказал, что может доминировать во встрече с турецкой сборной.

В последних 5-и матчах на чужом поле Уэльс трижды сыграл вничью. Сможет ли в следующей встрече сборная дать бой Турции? Вполне может, гости уже доказывали это.

Статистика для ставок

Турция не проиграла ни одного матча на групповом этапе Лиги наций

Уэльс также не проиграл ни одной встречи (2 победы и 2 ничьих)

В последних 2-х матчах сборные играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Турции — 1.70, победа Уэльса — 5.00, ничья — 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные вновь поделят очки в очень важной встрече.

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: Матч точно не получится результативным, обе команды аккуратно сыграют в обороне.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.85.