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    Кто окажется победителем и наберет важнейшие очки?

    Турция — Уэльс. Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, Лига наций, 16 ноября 2024 года

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    Кенан Йылдыз — полузащитник сборной Турции
    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций Турция на своем поле примет Уэльс. Поединок пройдет 16 ноября и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Турция — Уэльс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 16 Ноября 2024 года

    Турция

  • Анкара
    •  Турция 20:00 Уэльс

    Уэльс

  • Кардифф
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    Турция

    Турнирное положение: Сборная располагается на 1-й позиции в своей группе Лиги наций с 10-ю баллами в активе после 4-х туров. Турция опережает ближайшего преследователя лишь на 2 балла.

    До конца группового этапа осталось всего 2 тура, все еще может поменяться, но сборная Турции близка к тому, чтобы получить повышение до Лиги А.

    Турция — Уэльс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Лиги наций сборная обыграла Исландию со счетом 4:2, а до этого Турция одолела Черногорию (1:0), забив единственный гол на 69-й минуте.

    Сборная еще не проиграла на групповом этапе Лиги наций. Турция трижды победила и сыграла вничью с Уэльсом (0:0). За эти 4 встречи команда забила 8 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Турецкая сборная пока что выглядит очень уверенно на групповом этапе, стабильно набирая очки. Если команда победит в предстоящем матче Уэльс, то гарантирует себе выход в Лигу А.

    Турция в последнее время отлично действует на своем поле, проиграв всего 1 матч за 7 встреч. Сможет ли на сей раз сборная добиться успеха дома? Команда точно будет доминировать в предстоящем поединке.

    Уэльс

    Турнирное положение: Эта сборная также довольно удачно выступает на групповом этапе, занимая 2-е место с 8-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции лишь на 2 пункта.

    Предстоящий матч против Турции будет определяющим в борьбе за лидерство в 4-й группе Лиги наций. Обе команды отдадут все силы для победы.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке Уэльс оказался сильнее Черногории (1:0), забив решающий гол на 36-й минуте. Матчем ранее сборная сыграла вничью с Исландией (2:2).

    До этого Уэльс вновь одолела Черногорию (2:1), а в 1-м туре Лиги наций сборная сыграла вничью с той самой Турцией (0:0).

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    Состояние команды: Сборная вполне способна добиться результата в предстоящем матче против Турции. Уэльс уже доказал, что может доминировать во встрече с турецкой сборной.

    В последних 5-и матчах на чужом поле Уэльс трижды сыграл вничью. Сможет ли в следующей встрече сборная дать бой Турции? Вполне может, гости уже доказывали это.

    Статистика для ставок

    • Турция не проиграла ни одного матча на групповом этапе Лиги наций

    • Уэльс также не проиграл ни одной встречи (2 победы и 2 ничьих)

    • В последних 2-х матчах сборные играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Турции — 1.70, победа Уэльса — 5.00, ничья — 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные вновь поделят очки в очень важной встрече.

    Ставка: Ничья за 3.80.

    Прогноз: Матч точно не получится результативным, обе команды аккуратно сыграют в обороне.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.85.

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    Турция — Уэльс: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Кто окажется победителем и наберет важнейшие очки?
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