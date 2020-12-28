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    Цорн озвучил главную проблему работы в «Спартаке»

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, с какой проблемой он столкнулся во время работы в структуре «красно-белых».

    Томас Цорн
    Томас Цорн

    «Помимо постоянного давления и необходимости добиваться результата, главной проблемой работы в таком известном клубе как "Спартак" стало сохранение баланса между деятельностью внутри клуба и публичными выступлениями.

    Для такой должности нужно обладать лидерскими качествами и мыслить нестандартно, чтобы создавать что-то революционное», — приводит слова Цорна Lawyers Magazine.

    Цорн был назначен на пост генерального директора «Спартака» 14 мая 2019 года. 7 июля 2020 года клуб объявил о прекращении сотрудничества с функционером. 0

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