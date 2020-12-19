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    Парма — Ювентус: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.12.2020

    Парма — Ювентус: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Парма Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч «Парма» — «Ювентус».

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    Последний матч между собой: «Ювентус» — «Парма» 2:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Парма» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Ювентус»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатную прямую трансляцию матча «Парма» — «Ювентус» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Парма» и «Ювентус», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе. 0

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