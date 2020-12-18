ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ростов»Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу
  • 13:40
    • «Локомотив» пополнился хавбеком «Торпедо»
  • 12:03
    • ФИФА высказалась о решении CAS по России
    Все новости спорта

    Тамбов — Урал прямая трансляция 18.12.2020, смотреть онлайн

    Тамбов — Урал: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол РПЛ Тамбов Урал Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Тамбов» — «Урал».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Урал» — «Тамбов» 0:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тамбов» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Урал».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Берлине «Боруссию» Д ждет жесткое сопротивление хозяев
  • «Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Урал» продлит ужасную серию «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Атлетик» обыграть дерзкую «Уэску»?
  • «Атлетик» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 4.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спортинг — Фаренсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры