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    «Урал» продлит ужасную серию «Тамбова»?

    «Тамбов» — «Урал». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат России 18 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тамбов» — «Урал»
    «Урал»
    «Тамбов» встретится с «Уралом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 декабря в Саранске, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Тамбов» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Декабря 2020 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 18:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
    •

    «Тамбов»

    Футболисты «Тамбова» уже несколько месяцев грозятся бойкотировать матчи из-за финансовых проблем в клубе, но в итоге выходят и играют.

    Однако ничего хорошего из этого не получается. Нет зарплаты — нет результата. В современном мире это железное правило.

    «Тамбов» проиграл шесть предыдущих матчей с общим счетом 2:13. Команда Сергея Первушина в отдельных встречах очень сильно сопротивлялась, но исход везде один — поражение.

    Календарь и таблица РПЛ

    При этом «Тамбов» пока что находится на предпоследнем месте, опережая на одно очко «Ротор».

    Безвыигрышная серия «Тамбова» на своем поле составляет уже пять матчей.

    «Урал»

    Тем временем «Урал» занимает не совсем комфортное для себя 12-е место. Однако ближайший преследователь отстает от команды из Екатеринбурга на шесть очков, а для нижней части турнирной таблицы это очень внушительное расстояние.

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    • Кроме того, «Урал» демонстрирует довольно неплохие результаты. В семи предыдущих турах команда Юрия Матвеева потерпела только одно поражение — это был гостевой матч с «Зенитом».

    Например, в прошлом туре «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). И это несмотря на то, что весь второй тайм команда провела вдесятером. Ничья со «Спартаком» и победа над «Сочи» тоже говорят о том, что болельщикам «Урала», скорее всего, не стоит беспокоиться за будущее команды.

    Все прогнозы на РПЛ

    В гостях «Урал» в текущем сезоне одержал только одну победу.

    Прогноз и ставка

    На «Тамбов» в предстоящем матче можно поставить за 9.80, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Урала» — всего лишь за 1.39.

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    Скорее всего, да, «Тамбов» снова проиграет. И не исключено, что этот матч станет для клуба последним. Пока никто не знает, будет ли «Тамбов» играть после зимней паузы.

    В такой ситуации сложно представить, что футболисты найдут хоть какую-то мотивацию играть на результат.

    Ставка — победа «Урала» + тотал больше 2,5 за 2.17. Возможно, гости выиграют даже с крупным счетом. 0

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