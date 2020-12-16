Первый тренер Уткина: ЦСКА уже год хочет Даню. А как его не хотеть? Он же Golden Boy

Виталий Тасенко, первый тренер полузащитника «Краснодара», рассказал, что у футболиста есть предложение от ЦСКА.

«Не знаю, есть ли смысл оставаться в "Краснодаре". Летом он забил "Зениту", зарядился уверенностью, но иностранцы с хорошими зарплатами выздоровели, и его убрали.

Игра с "Челси" ничего не решала, и Лэмпард выпустил в старте трех воспитанников, а Мусаев — ни одного.

Насколько я знаю, ЦСКА уже год хочет Даню. Они мне звонили насчет него. А как его не хотеть? Он же Golden Boy.

21 год, получил опыт в Лиге чемпионов. Хороший актив, в него можно вкладывать. По Transfermarkt он стоит € 3 млн. Что это за цена? Они Гайча за € 8,5 млн купили, а его вообще не видно. Правда, Дане надо играть, а я не знаю, получит ли он практику в ЦСКА.

Может, лучше как Фомину: сначала в "Уфу", а потом раз — и в сборную», — приводит слова Тасенко Sportbox. 0