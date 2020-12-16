Парма — Кальяри прямая трансляция 16.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Парма» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кальяри»).

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