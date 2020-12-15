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    Шварц назвал ключевое отличие футбола в России от Германии

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о самых важных различиях футбола в России и Германии.

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    «Когда ты тренер, то думаешь о футболе почти 24 на 7. Работа не заканчивается на поле или после того, как ты вышел из офиса. Мысли о футболе не уходят из твоей повседневной жизни. На мою философию повлияла работа с Клоппом и Бувачем в "Майнце". Их идеи отложились у меня в голове. До этого нас тренировал Вольфганг Франк, его мысли тоже отразились на игроках. Для меня были важны все мои тренеры — с самого детства, даже когда мне было 12 лет.

    Сейчас на новые идеи вдохновляет Лига чемпионов, там ты можешь почерпнуть что-то для себя. С чемпионатами мира и Европы в этом плане сложнее, там все зациклено на результате. Из ЛЧ можно вынести больше. Мы вместе с помощниками отсматриваем очень много игр — сравниваем схемы, изучаем, как команды владеют мячом, как защищаются друг против друга, как действуют в центре поля. В основном изучаем топовые европейские команды, но нельзя забывать и про Южную Америку.

  • France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
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    • Я убежден, что есть хорошие тренеры, о которых еще никто не знает. Я в этом уверен. Конечно, наш ориентир — топовые специалисты, они блестяще понимают игру и доступно преподносят идеи своим игрокам, чтобы те знали, что и как они должны делать в выходные. Пожалуй, это решающий фактор для успеха в этой профессии.

    Бросается в глаза, что футбол в Германии намного интенсивнее, чем в России. И продолжительность игры в Бундеслиге выше, чем тут. Это зависит от того, насколько интенсивно действуют футболисты. Несмотря на это, я считаю, что в российской лиге качественные футболисты и команды. Если мы говорим про топ-клубы, то атакующая игра у них неплохо выстроена, а ведущие игроки обладают хорошими индивидуальными качествами.

    Основываясь на своем опыте, могу сказать, что в России в отличие от Германии часто используются персональные ориентировки при игре без мяча. Поэтому нам очень важно уметь защищаться перед своей штрафной и на своей половине поля в целом, а потом уже переходить к активному прессингу», — приводит слова Шварца «Матч ТВ». 0

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