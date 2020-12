France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён

Советский голкипербыл признан лучшим вратарём всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.

Издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выбрали на каждую позицию символической сборной мира по лучшему игроку за всю историю.

Наряду с Яшиным в число претендентов на звание лучшего голкипера попали Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия).

Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. В составе национальной команды стал чемпионом Европы в 1960 году.

