В Китае введут жесткий потолок зарплат для легионеров

Китайские профессиональные футбольные лиги в следующем сезоне введут строгий потолок зарплат, сообщает CGTN.

С сезона 2021 года годовой доход легионера до вычета налогов не может превышать три миллионов евро. Потолок зарплат для местных футболистов ограничен суммой в 630 тысяч евро.

Клуб Суперлиги не может тратить более 75,5 миллиона евро в год, включая 10 миллионов евро на зарплаты всех иностранных футболистов.

Если клуб превышает ограничение, он может лишиться от шести до 24 очков, а игрок с контрактом, не вписывающимся в лимит, не сможет принять участие в чемпионате.

Отмечается, что в случае обнаружения мошенничества с контрактами, клуб будет понижен в классе, а футболист дисквалифицирован на два года. 0