ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА
  • 12:55
    • Кокорин пропустит матч «Спартака» против «Зенита»
  • 07:00
    • «Зенит» и «Спартак» рассудит Карасев
  • 20:29
    • France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
    Все новости спорта

    В Китае введут жесткий потолок зарплат для легионеров

    Футбол Футбол Китая Китай. Суперлига
    Китайские профессиональные футбольные лиги в следующем сезоне введут строгий потолок зарплат, сообщает CGTN.

    В Китае введут жесткий потолок зарплат для легионеров
    В Китае введут жесткий потолок зарплат для легионеров

    С сезона 2021 года годовой доход легионера до вычета налогов не может превышать три миллионов евро. Потолок зарплат для местных футболистов ограничен суммой в 630 тысяч евро.

    Клуб Суперлиги не может тратить более 75,5 миллиона евро в год, включая 10 миллионов евро на зарплаты всех иностранных футболистов.

    Если клуб превышает ограничение, он может лишиться от шести до 24 очков, а игрок с контрактом, не вписывающимся в лимит, не сможет принять участие в чемпионате.

    Отмечается, что в случае обнаружения мошенничества с контрактами, клуб будет понижен в классе, а футболист дисквалифицирован на два года. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» сокрушить дерзких басков?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Насколько улучшит свои позиции «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Выиграет ли «Боруссия» первый матч после отставки Фавра?
  • «Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.49
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры