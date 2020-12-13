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    Эджуке и Шкурин сыграют в атаке ЦСКА против «Урала»

    ЦСКА — «Урал»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч 18-го тура РПЛ.

    Чидера Эджуке
    Чидера Эджуке

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Дзагоев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Шкурин, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Карпов, Ахметов, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Чалов, Гайч.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Ефремов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

    Запасные: Годзюр, Золотов, Кузьмичёв, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Караев, Татаринов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.42, на успех «Урала» — 10.00, на ничью — 5.48. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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