Александрия — Заря прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Заря» — «Александрия» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Заря»).
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