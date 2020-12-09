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    «Севилья» на выезде обыграла «Ренн»

    «Ренн» — «Севилья»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» одержала гостевую победу над «Ренном» со счетом 3:1.

    «Севилья»
    «Севилья»

    В составе победителей дубль оформил марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири, еще один гол забил защитник Жюль Кунде.

    За «Ренн» пенальти на 86-й минуте реализовал нападающий Жоржиньо Рюттер.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Ренн — Севилья 1:3
    Голы: 0:1 Жюль Кунде (32'), 0:2 Юссеф Эн-Несири (45'), 0:3 Юссеф Эн-Несири (81'), 1:3 Georginio Rutter (пенальти) (86') Ренн: Ромен Сален, Дамьен Да Сильва (Наиф Агер, 71'), Фет Мауасса (Адриен Трюффер, 79'), Амари Траоре, Брандон Соппи, Далберт, Клеман Гренье (Флавьен Тэт, 79'), Эдуардо Камавинжа, Стивен Н'Зонзи, M'Baye Niang (Georginio Rutter, 70'), Жереми Доку (Янн Гбоу, 79') Севилья: Яссин Буну, Серджи Гомес (Фернандо, 76'), Карим Рекик, Жюль Кунде, Диего Карлос, Неманья Гудель, Иван Ракитич, Оливер Торрес (Франко Васкес, 83'), Сусо (Оскар Родригес, 76'), Юссеф Эн-Несири (Карлос Фернандес, 83'), Уссама Идрисси (Лукас Окампос, 72') Предупреждения: Амари Траоре (23'), Юссеф Эн-Несири (23'), Клеман Гренье (45'), Карим Рекик (50'), Дамьен Да Сильва (62'), Брандон Соппи (72')

    «Челси» с 14 очками занял первое место в группе Е, у «Севильи» 13 очков — обе команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Краснодар» с 5 очками занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги Европы, у «Ренна» 1 очко и последнее место. 0

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