ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022 по футболуЖеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
  • 20:49
    • Россия сыграет с финалистом ЧМ-2018 в отборе на ЧМ-2022
  • 22:18
    • СКА в серии буллитов уступил рижскому «Динамо»
  • 21:43
    • МОК отстранил НОК Белоруссии и Лукашенко от Олимпийских игр
  • 20:57
    • «Сочи» одержал победу над «Ахматом»
  • 20:30
    • Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала
    Все новости спорта

    Мусаев: Хотим получать удовольствие от игры с «Челси» и постараться добиться победы

    Футбол Краснодар Футбол России Челси Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Нас ждет топ-соперник, мы счастливы проводить каждый матч в Лиге чемпионов. Это первый такой турнир для нас, большой опыт.

    Но мы приехали сюда не за тем, чтобы хорошо провести время. Наши мысли только о том, как добиться максимального результата.

    Я не могу разделять матчи, потому что до "Локомотива" у нас будет 5 дней, такого давно не было. Нам не нужно думать об этой игре, у нас одна цель — "Челси".

    На этом фоне хотим отдать все силы, выставить самый боевой состав, получать удовольствие от игры и постараться добиться победы.

    Если проанализировать последние матчи "Челси" в Лиге чемпионов, то там состав отличался от чемпионата.

    Но если вы посмотрите на скамейку в последнем туре, то там были Жоржиньо, Ковачич, Рюдигер, Аспиликуэта. Это топ-футболисты, поэтому здесь первый состав от второго особо не отличается.

    Уверен, что с теми ребятами, которые имеют меньше игровой практики, будет даже сложнее, потому что они сделают все, чтобы доказать тренеру, что они хотят играть в основном составе.

    Я знаю, что общероссийские дела идут не очень хорошо, хотелось бы пополнить копилку очками. Мы в квалификации добились 2 победы, в группе — одну.

    Если мы сможем своими действиями помочь общему рейтингу, будем только рады», — передает слова Мусаева Sport24.

    Матч «Челси» — «Краснодар» состоится 8 декабря. Начало в 23:00 мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Саутгемптон» набрать очки на поле «Брайтона»?
  • «Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Выиграет ли «Хоффенхайм» у «Аугсбурга»?
  • «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Эйбар» — «Валенсия»: Кто поднимется со дна Ла Лиги?
  • «Эйбар» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть€100 для победителей ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эйбар — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Зенит — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Суонси — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры