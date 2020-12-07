Мусаев: Хотим получать удовольствие от игры с «Челси» и постараться добиться победы

Главный тренер «Краснодара»поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

«Нас ждет топ-соперник, мы счастливы проводить каждый матч в Лиге чемпионов. Это первый такой турнир для нас, большой опыт.

Но мы приехали сюда не за тем, чтобы хорошо провести время. Наши мысли только о том, как добиться максимального результата.

Я не могу разделять матчи, потому что до "Локомотива" у нас будет 5 дней, такого давно не было. Нам не нужно думать об этой игре, у нас одна цель — "Челси".

На этом фоне хотим отдать все силы, выставить самый боевой состав, получать удовольствие от игры и постараться добиться победы.

Если проанализировать последние матчи "Челси" в Лиге чемпионов, то там состав отличался от чемпионата.

Но если вы посмотрите на скамейку в последнем туре, то там были Жоржиньо, Ковачич, Рюдигер, Аспиликуэта. Это топ-футболисты, поэтому здесь первый состав от второго особо не отличается.

Уверен, что с теми ребятами, которые имеют меньше игровой практики, будет даже сложнее, потому что они сделают все, чтобы доказать тренеру, что они хотят играть в основном составе.

Я знаю, что общероссийские дела идут не очень хорошо, хотелось бы пополнить копилку очками. Мы в квалификации добились 2 победы, в группе — одну.

Если мы сможем своими действиями помочь общему рейтингу, будем только рады», — передает слова Мусаева Sport24.

Матч «Челси» — «Краснодар» состоится 8 декабря. Начало в 23:00 мск. 0