Коламбус Крю — Нью-Инглэнд Революшн (06.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в плей-офф MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Коламбус Крю» — «Нью-Инглэнд Революшн» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Коламбус Крю»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Коламбус Крю» — «Нью-Инглэнд Революшн».

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