Уотфорд — Кардифф Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Уотфорд» занимает 6 место с 22 очками, «Кардифф Сити» — 16 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Уотфорд» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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