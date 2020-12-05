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    «Шершни» пощипают «синих птиц»?

    «Уотфорд» — «Кардифф». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч Чемпионшипа 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Кардифф»
    «Уотфорд»
    В субботу, 5 декабря, в 16-м туре английского Чемпионшипа «Уотфорд» на своем стадионе «Викаридж Роуд» сыграет с «Кардиффом». Встреча начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Кардифф».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Декабря 2020 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 18:00 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд», покинувший по итогам минувшего сезона АПЛ, по итогам 15 туров Чемпионшипа с 27 очками идет на третьей строке, отставая от первого места на один балл.

    Пока за всю турнирную дистанцию «шершни» проиграли только две игры. Последний раз это случилось 31 октября, когда они потерпели выездное фиаско от «Барнсли» (0:1).

    После этого «желто-черные» три встречи свели вничью и трижды победили. Так в последнем своем сыгранном поединке они на выезде расписали мировую с «Ноттингемом» — 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    У «Уотфорда» на данный момент первая домашняя статистика в лиге. Коллектив выиграл шесть игр и раз поделил очки с оппонентом, разница забитых и пропущенных — 16:7.

    «Кардифф»

    «Кардифф» перед стартом 16 тура Чемпионшипа разместился на 12 месте в турнирной таблице. Валлийцы выиграли пять игр при пяти ничьих и пяти фиаско.

    «Синие птицы» вышли победителями из своих последних двух встреч, поочередно обыграв на своей территории 4:0 «Лутон» и 3:0 «Хаддерсфилд».

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    • Однако перед этим коллектив не мог выиграть в трех играх подряд, дважды проиграв (по 0:1 дома «Бристолю» и в гостях «Ковентри») при одном мировом исходе (1:1 на выезде с «Миллуолом»).

    Гостевая статистика «Кардиффа» в этом первенстве выглядит следующим образом: две виктории, три ничьи, два поражения. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 7:6.

    В сезоне 2018/19 эти клубы играли между собой в АПЛ. И тогда «Уотфорд» дважды обыграл валлийцев: 3:2 дома и 5:1 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уотфорда» — 2.11, победа «Кардиффа» — 3.76, ничья — 3.38.

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    Вполне возможно, что сильно выступающий дома «Уотфорд» сможет добыть три очка в поединке с коллективом из столицы Уэльса.

    Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0

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    «Уотфорд» — «Кардифф». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч Чемпионшипа 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Уотфорд» — «Кардифф». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11
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