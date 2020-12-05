Сток Сити — Мидлсбро (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Сток Сити» занимает 7 место с 21 очком, «Мидлсбро» — 9 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Мидлсбро» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Мидлсбро»).

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