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    Сможет ли Шевченко выиграть у Коболли?

    Шевченко — Коболли. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 23 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Коболли
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 23 мая, начало — в 20:30 мск. Шевченко — Коболли: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шевченко

    В предыдущем раунде Саша должен был сыграть против Эмиля Руусувуори, но финн снялся перед матчем.

    В общем, без везения не обошлось. К слову, Шевченко впервые этой весной прошел два раунда на грунте.

    До сих пор он не мог выиграть больше одного матча, в том числе на «челленджерах». Неудачных результатов в последнее время было чересчур много.

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    В Женеве Шевченко начал с победы над венгром Фабианом Марожаном — 6:4, 7:6.

    Коболли

    Флавио тем временем во втором раунде остановил Бена Шелтона, который ранее в этом году взял титул на грунтовом турнире в Хьюстоне.

    Итальянец эффектно дожал американского теннисиста в третьем сете — 4:6, 7:6, 6:2.

    Во втором сете Шелтон вел с брейком, но Коболли в итоге отыгрался, после чего идеально провел тай-брейк и спокойно забрал решающую партию.

    В первом матче 22-летний Коболли выиграл у россиянина Аслана Карацева со счетом 7:5, 6:1.

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    Лучшим результатом Флавио на грунте этой весной пока что остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Здесь он выиграл у чилийцев Алехандро Табило и Николаса Харри.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.23, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: Саша хорошо сыграл против Марожана, после чего у него появился дополнительный выходной, но мы все равно сомневаемся, что он способен обыграть итальянца. Флавио в последнее время добился существенного прогресса, тогда как Шевченко лишь эпизодически показывает свой лучший теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Коболли с форой по геймам (-2,0) за 1.92.

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    Шевченко — Коболли. Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 23 мая, начало — в 20:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Шевченко — Коболли с коэффициентом 1.92.
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