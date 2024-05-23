Шевченко
В предыдущем раунде Саша должен был сыграть против Эмиля Руусувуори, но финн снялся перед матчем.
В общем, без везения не обошлось. К слову, Шевченко впервые этой весной прошел два раунда на грунте.
До сих пор он не мог выиграть больше одного матча, в том числе на «челленджерах». Неудачных результатов в последнее время было чересчур много.
В Женеве Шевченко начал с победы над венгром Фабианом Марожаном — 6:4, 7:6.
Коболли
Флавио тем временем во втором раунде остановил Бена Шелтона, который ранее в этом году взял титул на грунтовом турнире в Хьюстоне.
Итальянец эффектно дожал американского теннисиста в третьем сете — 4:6, 7:6, 6:2.
Во втором сете Шелтон вел с брейком, но Коболли в итоге отыгрался, после чего идеально провел тай-брейк и спокойно забрал решающую партию.
В первом матче 22-летний Коболли выиграл у россиянина Аслана Карацева со счетом 7:5, 6:1.
Лучшим результатом Флавио на грунте этой весной пока что остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Здесь он выиграл у чилийцев Алехандро Табило и Николаса Харри.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.23, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.66.
Прогноз: Саша хорошо сыграл против Марожана, после чего у него появился дополнительный выходной, но мы все равно сомневаемся, что он способен обыграть итальянца. Флавио в последнее время добился существенного прогресса, тогда как Шевченко лишь эпизодически показывает свой лучший теннис.
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Рекомендуемая ставка: победа Коболли с форой по геймам (-2,0) за 1.92.