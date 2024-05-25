Во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 25 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Рейнджерс» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рейнджерс»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон 2023/24 ньюйоркцы с Манхэттена закончили в статусе обладателя Президентского трофея, набрав в 82 встречах 114 очков и опередив всех топ-конкурентов на 3+ балла.

Последние матчи: После в целом уверенной серии с «Вашингтоном» — четыре победы в четырех матчах — команде Питера Лавиолетта пришлось пострадать в соперничестве с «Харрикейнз».

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Однако конкуренцию у «Каролины» «Рейнджерс» выиграли, положив конец всему в шестом матче серии. Начать же противостояние с «Флоридой» с очередной домашней победы не вышло: на катке «Сквер Гарден» хозяева устроились на нетипичные 0:3.

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: На текущий момент потери в составе «Рейнджерс» отсутствуют.

Состояние команды: С точки зрения статистики первую игру этой серии «Рейнджерс» провели неплохо, однако воля случая стала причиной неудачной развязки. Тем не менее команда Лавиолетта готова реагировать на ситуацию, сделав перед вторым матчем правильные выводы.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Регулярка для «Флориды» сложилась идеально. Несмотря на то что она оказалась лишь третьей на Востоке со 110 очками, это сильно контрастирует с тем, как «Пантерз» прошли дистанцию годом ранее.

Последние матчи: Цикл серий на вылет команда Пола Мориса начала с непродолжительной борьбы с «Тампой-Бэй», завершившейся в пятой игре. На следующей стадии «Пантерз» выбили «Бостон», причем сделали это в шестой встрече на территории «Брюинз» — 2:1.

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Не сыграют: К игре №2 «Флорида» готовится полным составом.

Состояние команды: В контексте обретения уверенности победа в такого рода серии имеет колоссальное значение. Однако вряд ли упертый соперник позволит «Флориде» легко удвоить преимущество за пару дней до этапа матчей в Санрайзе.

Статистика для ставок

Команда Питера Лавиолетта потерпела три поражения в четырех последних матчах

В каждой встрече из четырех предыдущих «Рейнджерс» пропускали от трех голов и более

Свою вторую подряд встречу в «Мэдисон Сквер Гарден» «Флорида» проведет на фоне 4-матчевой победной серии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.32, а победа «Флориды» — в 2.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.83.

Прогноз: Результат первого матча, который стал таковым во многом благодаря фактору случайности, не делает из «Рейнджерс» андердогов в контексте этого противостояния.

В преддверии выезда в Санрайз ньюйоркцы проведут отличный матч и сумеют добиться первой победы. Отказываться от собственного игрового стиля ради этого не потребуется.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.55.

Прогноз: Чтобы обрести уверенность на дальнейшие матчи, в предстоящем «Рейнджерс» должны продемонстрировать все свои лучшие атакующие умения и в определенной степени остудить пыл «Пантерз».

Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.83.