Швейцария — Германия: счет матча 3:1, обзор голов

Сборная Швейцарии Фото: globallookpress.com
У швейцарской команды дублем отметился Кристоф Берчи, еще один гол на счету Нико Хишера. За немцев забил Доминик Кахун.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Швейцария — Германия — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Берчи — 2 (мен.), 7:22 — 1:0. Хишир — 6 (Зигенталер), 16:28 — 2:0. Кахун — 3 (бол., Стаховяк), 31:33 — 2:1. Берчи — 3 (п.в.), 59:02 — 3:1Вратари: Дженони — Грубауэр (58:18 — 59:02)Штраф: 8 — 6Броски: 25 (12+9+4) — 15 (5+5+5)
Соперником Швейцарии за выход в финал станет сборная Канады.