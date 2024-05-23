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    Швейцария победила Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира

    Швейцария — Германия: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Германии Сборная Швейцарии
    В четвертьфинальном матче чемпионата мира сборная Швейцарии переиграла команду Германии со счетом 3:1.

    Сборная Швейцарии
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    Сборная Швейцарии

    У швейцарской команды дублем отметился Кристоф Берчи, еще один гол на счету Нико Хишера. За немцев забил Доминик Кахун.

    Чемпионат мира. 1/4 финала
    Швейцария — Германия — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Берчи — 2 (мен.), 7:22 — 1:0. Хишир — 6 (Зигенталер), 16:28 — 2:0. Кахун — 3 (бол., Стаховяк), 31:33 — 2:1. Берчи — 3 (п.в.), 59:02 — 3:1Вратари: Дженони — Грубауэр (58:18 — 59:02)Штраф: 8 — 6Броски: 25 (12+9+4) — 15 (5+5+5)

    Соперником Швейцарии за выход в финал станет сборная Канады.

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