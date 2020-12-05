Арминия — Майнц (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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