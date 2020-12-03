ЦСКА — «Вольфсберг»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийпотерпел домашнее поражение от австрийского(0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе К.

Счет был открыт на 22-й минуте. Визингер использовал свободную зону, прошел по центру и пробил из-за штрафной — мяч от перекладины залетел в ворота ЦСКА.

Футбол. Лига Европы. Группа K ЦСКА — Вольфсберг 0:1 Гол: 0:1 Dario Vizinger (22') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Бактийор Зайнутдинов, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников (Наяир Тикнизян, 64'), Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов (Кристиян Бистрович, 64'), Никола Влашич, Константин Кучаев (Чидера Эджук, 46'), Константин Марадишвили, Иван Обляков (Арнор Сигурдссон, 76'), Фёдор Чалов (Адольфо Гайч, 46') Вольфсберг: Александр Кофлер, Жонатан Шерцер, Доминик Баумгартнер, Михаэль Новак, Luka Lochoshvili, Михаэль Линдль (Кристофер Верницниг, 81'), Марио Лайтгеб, Свен Шпранглер (Неманья Рнич, 82'), Matthaeus Taferner (Kai Stratznig, 61'), Eliel Peretz, Dario Vizinger (Деян Йовелич, 70') Предупреждения: Доминик Баумгартнер (67'), Eliel Peretz (86')

В другом матче группы голландский «Фейенорд» потерпел домашнее поражение от загребского «Динамо» — 0:2.

В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Бруно Петкович.

А на 52-й минуте Ловро Майер удвоил преимущество «Динамо».

Футбол. Лига Европы. Группа K Фейеноорд — Динамо З 0:2 Голы: 0:1 Бруно Петкович (пенальти) (45'), 0:2 Lovro Majer (53') Фейеноорд: Ник Марсман, Маркос Сенеси, Тирелл Маласиа, Лютсхарел Гертрейда, Урош Спаич (Эрик Боттежин, 46'), Марк Димерс (Joao Carlos, 70'), Оркун Кёкчю, Йенс Торнстра, Лусиано Нарсинг, Стивен Бергёйс, Брайан Линссен (Науфаль Баннис, 36') Динамо З: Доминик Ливакович, Sadegh Moharrami, Rasmus Lauritsen, Кевин Теофиль-Катерин, Josko Gvardiol, Ариян Адеми, Lovro Majer (Bartol Franjic, 65'), Лука Иванушец (Мислав Оршич, 72'), Kristijan Jakic, Lirim Kastrati (Дино Перич, 88'), Бруно Петкович (Marko Tolic, 88') Предупреждения: Урош Спаич (23'), Кевин Теофиль-Катерин (24'), Йенс Торнстра (43'), Тирелл Маласиа (46'), Лютсхарел Гертрейда (50'), Стивен Бергёйс (82'), Бруно Петкович (86')

Хорватский клуб занимает первое место в группе K, обеспечив себе выход в 1/16 финала.

«Вольфсберг» вышел на второе место с семью очками. «Фейеноорд» опустился на третью строчку таблицы, оставшись с пятью очками, а ЦСКА занимает последнее четвертое место, имея лишь три очка.

10 декабря состоятся матчи заключительного тура «Динамо» (Загреб) — ЦСКА и «Вольфсберг» — «Фейеноорд». 0