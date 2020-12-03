«Ференцварош» — «Барселона»: счет 0:3, обзор голов

В матче 5 тура Лиги чемпионоводержала пятую победу подряд, выиграв у3:0.

«Каталонцы» сняли все вопросы еще в первом тайме. Сначала отличился Антуан Гризманн с передачи Альбы. Затем забил Мартин Брэйтуэйт и с пенальти отметился Усман Дембеле.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Ференцварош — Барселона 0:3 Голы: 0:1 Антуан Гризманн (14'), 0:2 Мартин Брайтвайт (20'), 0:3 Усман Дембеле (пенальти) (28') Ференцварош: Денеш Дибуш, Абрахам Фримпонг, Эндре Ботка, Миха Блажич, Марсель Хайстер (Гергэ Ловренчич, 64'), Лаша Двали, Somalia (Игорь Харатин, 81'), Давид Шигер (Aissa Laidouni, 64'), Мюрто Узуни (Roko Baturina, 71'), Исаэл, Токмак Нгуен (Роберт Мак, 71') Барселона: Нето, Серджино Дест, Клеман Лангле (Карлос Аленья, 65'), Жорди Альба (Хуниор Фирпо, 46'), Oscar Mingueza, Серхио Бускетс (Френки де Йонг, 46'), Антуан Гризманн (Рики Пуч, 65'), Миралем Пьянич, Усман Дембеле, Франсиску Тринкан, Мартин Брайтвайт (Konrad de la Fuente, 80') Предупреждения: Давид Шигер (27'), Серхио Бускетс (30'), Антуан Гризманн (53'), Франсиску Тринкан (70')

«Блауграна» набирают 15 очков и лидируют в группе G, опережая «Ювентус» на 3 пункта. «Ференцварош» находится на последнем месте (1). 0