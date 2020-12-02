Боруссия Д — Лацио (02.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе F Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Лацио» — «Боруссия Д» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Боруссия Д»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Лацио».

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