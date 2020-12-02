«Боруссия» Д — «Лацио». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 2 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Лацио».

«Боруссия» Д

Команда из Германии в квартете F занимает сейчас первое место. За 4 тура она набрала 9 баллов и опередила «Лацио», который идет вторым, на 1 пункт.

В первом туре «Боруссия» Д встретилась с «Лацио» на «Олимпико». В Риме гости из Дортмунда потерпели поражение (1:3). А во втором матче ЛЧ «шмели» обыграли «Зенит» (2:0).

Не создали команде Люсьена Фавра никаких проблем стыковые поединки с «Брюгге». В обоих матчах желто-черные победили всухую, забив суммарно 6 мячей (3:0; 3:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А в Бундеслиге «Боруссия» Д опустилась на четвертую строчку. Теперь с 18 баллами в копилке она отстает от соперников из Мюнхена на 4 пункта, поскольку в последнем матче «шмели» дома проиграли «Кельну» (1:2).

«Лацио»

Итальянская команда в четырех турах группового раунда Лиги чемпионов набрала 8 очков и заняла второе место в квартете F. От первой позиции ее отделяет всего 1 балл.

На старте еврокубков «Лацио» у себя дома спокойно разобрался с «Боруссией» Д (3:1). А затем «орлята» потеряли очки в противостоянии с «Брюгге» в гостях (1:1).

В первом стыковом матче с «Зенитом», который прошел в Питере, подопечные Симоне Индзаги разошлись миром (1:1). А в четвертом туре римляне обыграли российскую команду (3:1).

В чемпионате Италии «Лацио» застрял в середине таблицы. Сейчас он занимает 9 место с 14 очками в копилке. В последнем поединке Серии А «орлы» уступили «Удинезе» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Боруссии» Д в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов оценивается в 1.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Лацио» — 5.40.

Обе команды подходят к этой встрече не в лучшем настроении, поскольку в своих чемпионатах они проиграли и ухудшили турнирное положение.

У «Лацио» в текущем сезоне потерь больше во всех соревнованиях. Команда Индзаги не всегда справляется с плотным календарем. Ну а дортмундцы, несмотря на проблемы с результатами, выглядят интереснее.

На своем поле «шмели» смогут добыть 3 очка и обеспечат себе путевку в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д за 1.63. 0