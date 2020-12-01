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    Писарев: «Зальцбург» — фаворит в игре с «Локомотивом»

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    Бывший нападающий сборной России Николай Писарев оценил шансы московского «Локомотива» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

    Николай Писарев
    Николай Писарев

    «На все возможное я бы не замахивался. Надо ориентироваться на третью строчку. Это Лига Европы, и это возможно.

    Хотя сейчас при текущих обстоятельствах фаворит — "Зальцбург". "Локомотив" на себе испытает то, через что сейчас проходит "Краснодар".

    Много кадровых потерь у команды Марко Николича. Не удается им выдерживать напряжение графика выступлений на два фронта», — отметил Писарев в эфире «Матч Премьер».

    Встреча «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря, начало — в 20:55 по московскому времени. 0

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