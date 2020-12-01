Писарев: «Зальцбург» — фаворит в игре с «Локомотивом»

Бывший нападающий сборной Россииоценил шансы московскогов матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского

«На все возможное я бы не замахивался. Надо ориентироваться на третью строчку. Это Лига Европы, и это возможно.

Хотя сейчас при текущих обстоятельствах фаворит — "Зальцбург". "Локомотив" на себе испытает то, через что сейчас проходит "Краснодар".

Много кадровых потерь у команды Марко Николича. Не удается им выдерживать напряжение графика выступлений на два фронта», — отметил Писарев в эфире «Матч Премьер».

Встреча «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря, начало — в 20:55 по московскому времени. 0