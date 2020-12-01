Дерби Каунти — Ковентри Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.12.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Дерби Каунти» занимает 24 место с 6 очками, «Ковентри Сити» — 22 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Дерби Каунти» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дерби Каунти»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Дерби Каунти» — «Ковентри Сити».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.