Уфа — Тамбов: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 14:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Тамбов» — «Уфа» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Уфа»).

Календарь и таблица РПЛ

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