«Уфа» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата России 29 ноября 2020 года

В воскресенье, 29 ноября, в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги в Уфе на стадионе «Нефтяник» одноименная команда примет «Тамбов». Поединок начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Тамбов».

«Уфа»

Первый круг чемпионата России «Уфа» завершила на последнем месте, набрав всего семь очков. Даже от зоны переходных матчей она отстает на пять баллов, а от 12 спасительной строки ее отделяет аж восемь пунктов.

В своем последнем сыгранном поединке башкирский коллектив проиграл дома «Химкам» со счетом 1:2, т.с. продлив безвыигрышную серию до 13 поединков, девять из которых были проиграны.

Последний раз «горожане» выигрывали в рамках РПЛ еще летом, обыграв в Туле местный «Арсенал» (3:2) в рамках 2-го тура первенства.

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А у себя дома «Уфа» не побеждает 12 матчей подряд, сыграв в этот период шесть раз вничью и столько же встреч проиграв. В этом отрезке она забила всего пять голов и ни разу не забив больше одного мяча за игру.

«Тамбов»

«Тамбов» после первого круга российского первенства занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 12 очков, уступая три очка безопасной позиции.

В прошлом туре «волки» потерпели выездное фиаско от «Краснодара» со счетом 0:1. Это неудача стала для них третьей подряд, а не побеждают они уже на протяжении четырех игр, забив в них всего один гол.

Отметим, что за восемь последних игровых дней «Тамбов» одержал лишь одну победу, одолев в Волгограде почти полтора месяца тому назад «Ротор» со счетом 2:0.

На выезде тамбовский коллектив выиграл лишь раз, дважды сыграл вничью и уступил в четырех случаях, разница забитых и пропущенных мячей составляет 6:10.

В первом круге «Тамбов» на своем поле обыграл «Уфу» (2:0), а в прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.50.

На викторию «Тамбова» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.11.

Обе команды находятся в плачевном состоянии, но фактор своего поля, как мы считаем, должен помочь хозяевам прервать длительную безвыигрышную серию. Ставим в этой встрече на викторию хозяев. 0