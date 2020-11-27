Страсбург — Ренн (27.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Страсбург» — «Ренн» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Страсбург»).

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