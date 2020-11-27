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    «Страсбург» продлит серию «Ренна»?

    «Страсбург» — «Ренн». Прогноз (к. 2.50) на тоталы в чемпионате Франции 27 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Ренн»
    Серия поражений «Ренна» составляет уже четыре матча
    «Страсбург» встретится на своем поле с «Ренном» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Страсбург» — «Ренн».
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Ноября 2020 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Страсбург»

    Вопреки ожиданиям, текущий сезон складывается для «Страсбурга» крайне неудачно. Команда Тьерри Лорея после 11-ти туров занимает в турнирной таблице предпоследнее место.

    «Страсбург» потерпел девять поражений. В ноябре команда проиграла «Реймсу», «Марселю» и «Монпелье».

    На данный момент «Страсбург» вместе с «Брестом» — две худшие команды лиги по количеству пропущенных мячей. Обе пропустили по 23 гола.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Свои шесть очков «Страсбург» набрал в матчах с «Дижоном» и «Брестом».

    В пяти домашних матчах «Страсбург» пропустил девять мячей.

    «Ренн»

    У «Ренна» сейчас тоже сложный период. Команда оказался не готова к очень насыщенному графику, когда надо совмещать матчи в чемпионате Франции с играми в Лиге чемпионов.

    За последние полтора месяца «Ренн» выиграл только один матч. Это была вымученная победа над «Брестом».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Серия поражений «Ренна» на данный момент составляет четыре матча. Ранее на этой неделе команда Жюльена Стефана проиграла в Лиге чемпионов «Челси». Неприятное поражение не только в контексте турнирных нюансов, но и с психологической точки зрения. Решающий гол лондонский клуб забил буквально за минуту до финального свистка, когда футболисты «Ренна» уже готовились отмечать такую важную для себя ничью.

    В Лиге 1 «Ренн» опустился на седьмое место, отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет уже шесть очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче, поставить на «Страсбург» можно за 2.89, ничью предлагают за 3.34, а победу «Ренна» — за 2.54.

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    И это вполне объективный взгляд на ситуацию. «Страсбург» явно поплыл, а «Ренн» просто не справляется из-за большого количества матчей. Тот случай, когда не хватает ни сил, ни ресурсов.

    Поэтому самый логичный вариант — ставка на то, что обе команды забьют за 1.87.

    Или обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.50. У «Ренна» в последнее время тоже хватает проблем в обороне, так что не факт, что пропускать в этом матче будут только хозяева поля. 0

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    «Страсбург» — «Ренн». Прогноз (к. 2.50) на тоталы в чемпионате Франции 27 ноября 2020 года . Прогноз на «Страсбург» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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