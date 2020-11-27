«Страсбург» — «Ренн». Прогноз (к. 2.50) на тоталы в чемпионате Франции 27 ноября 2020 года

«Страсбург»
Вопреки ожиданиям, текущий сезон складывается для «Страсбурга» крайне неудачно. Команда Тьерри Лорея после 11-ти туров занимает в турнирной таблице предпоследнее место.
«Страсбург» потерпел девять поражений. В ноябре команда проиграла «Реймсу», «Марселю» и «Монпелье».
На данный момент «Страсбург» вместе с «Брестом» — две худшие команды лиги по количеству пропущенных мячей. Обе пропустили по 23 гола.
Свои шесть очков «Страсбург» набрал в матчах с «Дижоном» и «Брестом».
В пяти домашних матчах «Страсбург» пропустил девять мячей.
«Ренн»
У «Ренна» сейчас тоже сложный период. Команда оказался не готова к очень насыщенному графику, когда надо совмещать матчи в чемпионате Франции с играми в Лиге чемпионов.
За последние полтора месяца «Ренн» выиграл только один матч. Это была вымученная победа над «Брестом».
Серия поражений «Ренна» на данный момент составляет четыре матча. Ранее на этой неделе команда Жюльена Стефана проиграла в Лиге чемпионов «Челси». Неприятное поражение не только в контексте турнирных нюансов, но и с психологической точки зрения. Решающий гол лондонский клуб забил буквально за минуту до финального свистка, когда футболисты «Ренна» уже готовились отмечать такую важную для себя ничью.
В Лиге 1 «Ренн» опустился на седьмое место, отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет уже шесть очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче, поставить на «Страсбург» можно за 2.89, ничью предлагают за 3.34, а победу «Ренна» — за 2.54.
И это вполне объективный взгляд на ситуацию. «Страсбург» явно поплыл, а «Ренн» просто не справляется из-за большого количества матчей. Тот случай, когда не хватает ни сил, ни ресурсов.
Поэтому самый логичный вариант — ставка на то, что обе команды забьют за 1.87.
Или обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.50. У «Ренна» в последнее время тоже хватает проблем в обороне, так что не факт, что пропускать в этом матче будут только хозяева поля. 0