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    Брентфорд — Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Брентфорд — Куинз Парк Рейнджерс (27.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Брентфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс».

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    В турнирной таблице «Брентфорд» занимает 11 место с 17 очками, «Куинз Парк Рейнджерс» — 18 место с 14 очками.

    Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Брентфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс» онлайн.

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